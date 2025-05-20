В гуманитарном корпусе МГУ до 2 июня ввели дистант из-за кори у студента

Более 3 тыс. студентов гуманитарного корпуса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова перевели на дистанционный формат занятий после подтвержденного случая заболевания корью у студента.
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