Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сан Саныч КОТ
    Нет президента нет страны значит земли которые давали русские цари Ленин и Сталин принадлежат России по этому это над...Генерал ВСУ Криво...
  • АндрейБорков
    Надо бы и группе депутатов ГосДумы во главе с Володиным обратиться к министру Обороны РФ Белоусову с предложением по ...Группа конгрессме...
  • АндрейБорков
    Реальная угроза, прав Игорь Васильев, к сожалению прав.Власти: в Новорос...

CurrentBio: большие подорлики изменили пути миграции из-за конфликта на Украине

CurrentBio: большие подорлики изменили пути миграции из-за конфликта на Украине

Исследователи из Университета Восточной Англии, Британского фонда орнитологии и Эстонского университета естественных наук обнаружили, что большие подорлики - редкие хищные птицы, миграционный маршрут которых проходит через территорию Украины, изменили траекторию полетов из-за боевых действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх