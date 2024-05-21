CurrentBio: большие подорлики изменили пути миграции из-за конфликта на Украине

Исследователи из Университета Восточной Англии, Британского фонда орнитологии и Эстонского университета естественных наук обнаружили, что большие подорлики - редкие хищные птицы, миграционный маршрут которых проходит через территорию Украины, изменили траекторию полетов из-за боевых действий.
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