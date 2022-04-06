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На мечте об энергонезависимости Грузии поставлен крест

На мечте об энергонезависимости Грузии поставлен крест

Мечта властей Грузии обрасти для страны энергетическую независимость рассеялась, как дым. Турецкая компания ENKA Reneeables, на которую Тбилиси возлагал надежды, отказалась от строительства ГЭС на реке Риони и вообще сворачивает свои дела в Грузии.

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