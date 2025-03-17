Политика как он...
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Политика как она есть

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  • саша пупкин
    Интерсна а кто из них тупее аня или лена??))Бербок дала совет...
  • Геннадий Бережнов
    Однако как она выросла и даёт уже советы Трампу. А у себя в стране бардак и рецессия!Бербок дала совет...
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Трамп назвал недействительными помилования Байдена из-за одной детали

Трамп назвал недействительными помилования Байдена из-за одной детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные бывшим лидером страны Джо Байденом, являются «недействительными и не имеющими юридической силы», поскольку были оформлены с использованием автоматического устройства, воспроизводящего подпись.

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