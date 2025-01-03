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Аналитик Васильев: средняя ключевая ставка в 2025 году составит 21%

Аналитик Васильев: средняя ключевая ставка в 2025 году составит 21%

В 2024 году ключевая ставка стала одной из самых обсуждаемых тем. За год она выросла с 16% до 21%. По прогнозам экономистов и финансовых аналитиков, большую часть 2025 года ЦБ будет удерживать ключевую ставку на уровне 21%.

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