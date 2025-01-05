Сила в правде
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Сила в правде

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Смеялись над старенькими "Брэдли": Русские третий год воюют на музейной технике

Смеялись над старенькими "Брэдли": Русские третий год воюют на музейной технике

На исходе третьего года войны русская армия по-прежнему не имеет нормальной БМП и вынуждена кровью солдат платить за косность лиц, не принимающих ответственные решения, и вальяжную нерасторопность нашего военно-промышленного комплекса.

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