Смеялись над старенькими "Брэдли": Русские третий год воюют на музейной технике

На исходе третьего года войны русская армия по-прежнему не имеет нормальной БМП и вынуждена кровью солдат платить за косность лиц, не принимающих ответственные решения, и вальяжную нерасторопность нашего военно-промышленного комплекса.
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