Время вкладчика. Лимиты выданных кредиток в январе обновили апрельские минимумы 2022-го года

Статистика Объединенного кредитного бюро зарегистрировала выдачу 1,99 млн кредитных карт в январе. Аналитики обращают внимание на резкое снижение как числа выданных за месяц кредиток на 22%, так и самого лимита снятия средств, в среднем эквиваленте он упал на 37%.
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