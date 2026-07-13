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Дженсон Баттон о прогрессе Хэмилтона: «Нынешний болид гораздо больше подходит Льюису»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон считает, что главным фактором в возвращении Льюиса Хэмилтона к прежнему уровню в нынешнем сезоне стало изменение конструкции и особенностей поведения болидов.

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