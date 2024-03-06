Путин провел встречу с главой Гагаузии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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