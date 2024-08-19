Воробьев: жилые дома Подмосковья подготовят к осени с особым вниманием

Системы электроснабжения и отопления улучшат в Подмосковье в этом году. В регионе реализуют федеральные и региональные проекты, о которых на заседании правительства рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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