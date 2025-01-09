Коллинз из ФРС считает необходимым замедлить снижение ставок из-за неопределенности

Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что более медленный подход к корректировке процентных ставок сейчас оправдан, поскольку чиновники сталкиваются со «значительной неопределенностью» относительно экономических перспектив США.
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