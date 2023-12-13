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Европейские страны заблокировали антироссийские санкции ЕС против самих себя

Европейские страны заблокировали антироссийские санкции ЕС против самих себя

Признавать факт неэффективности санкций стали даже на Западе. Внешний рычаг воздействия в виде наложения ограничений утратил смысл и стал большим репутационным пятном на имидже Запада как развитом конгломерате влиятельных государств.

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