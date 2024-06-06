Опрос Сбера: россияне наращивают вложения в рубль

Такой интерес объясняется прежде всего 16-процентной ключевой ставкой По данным опроса, проведенного Сбером перед XXVII Петербургским международным экономическим форумом, в 2024 году россияне значительно увеличили интерес к сбережениям в рублях.
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