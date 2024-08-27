В России предложили обязать мигрантов заранее оплачивать себе дорогу домой

Сенатор Деньгин заявил, что сумма должна заранее вноситься на специальный счет иностранным работником В Совете Федерации задумались над тем, как разгрузить бюджет России от расходов на отправку мигрантов или тех иностранных граждан, у кого завершился трудовой патент или контракт на работу в РФ, в страны их пребывания.