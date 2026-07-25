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Новости Тамбова

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Власти Староюрьевского округа ещё раз попытаются продать муниципальную баню

Власти Староюрьевского округа ещё раз попытаются продать муниципальную баню

В Староюрьевском округе вновь попытаются продать бывшую муниципальную баню. Здание площадью 780 квадратных метров вместе с земельным участком площадью 3,4 тысячи квадратных метров выставили на торги с начальной ценой 5,8 миллиона рублей и ценой отсечения 2,9 миллиона.

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