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Царьград

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Европейские лидеры осознали, что им придется общаться с Путиным

Европейские лидеры осознали, что им придется общаться с Путиным

Это обсуждение началось в ходе прошедшей встречи так называемой "коалиции желающих".Президент Финляндии Александр Стубб указал про начало обсуждения европейскими лидерами того, когда им следует связаться с российским президентом Владимиром Путиным.

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