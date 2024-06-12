«Скорой помощи» в России предлагают разрешить таранить другие машины

Сенатор Айрат Гибатдинов направил запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением разрешить автомобилям скорой медицинской помощи (СМП) таранить машины, которые создают препятствия для их беспрепятственного проезда.
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