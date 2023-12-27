«Глобальный Восток» поддержал в ООН резолюцию Москвы о борьбе с нацизмом

В стратегических целях борьбы с Россией для Запада важно пересмотреть итоги Второй мировой войны Дмитрий Родионов Евгений Берсенев На фото: штаб-квартира Организации Объединенных Наций (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Материал комментируют: Александр Носович Андрей Дмитриев Предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма приняла Генеральная ассамблея ООН.