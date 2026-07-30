Запад воюет с какой-то другой Россией

Людмила Фирстова И ещё, никогда не нажимайте на эту рекламу, можно "поймать" вирус

АС Анатолий Страшко Спасибо большое. Я уже справился. DeepSeek помог. Убрал этот сайт . Заодно углубил свои познания моего ноута.