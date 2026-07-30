Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 811 подписчиков

Запад воюет с какой-то другой Россией

Запад воюет с какой-то другой Россией

Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
И ещё, никогда не нажимайте на эту рекламу, можно &quot;поймать&quot; вирус
Ответить
1 м.
АС
Анатолий Страшко
Спасибо большое. Я уже справился. DeepSeek помог. Убрал этот сайт . Заодно углубил свои познания моего ноута.
Ответить
1 м.
Людмила Фирстова
Я очень рада, что Вы сами смогли решить эту проблему. Не сразу смогла ответить, так как опять в стационаре...
Ответить
1 м.