Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.
Запад воюет с какой-то другой Россией
Комментарии
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Людмила Фирстова
И ещё, никогда не нажимайте на эту рекламу, можно "поймать" вирус
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1 м.
АС
Анатолий Страшко
Спасибо большое. Я уже справился. DeepSeek помог. Убрал этот сайт . Заодно углубил свои познания моего ноута.
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1 м.
Людмила Фирстова
Я очень рада, что Вы сами смогли решить эту проблему. Не сразу смогла ответить, так как опять в стационаре...
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1 м.
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