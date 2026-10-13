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Мировое обозрение

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Рестораны, подарки и поездки: Как не тратить деньги за компанию и не испортить отношения

Рестораны, подарки и поездки: Как не тратить деньги за компанию и не испортить отношения

Главное в тезисах: Тезис 1: Совместный досуг — рестораны, концерты, поездки и общие подарки — финансисты советуют планировать как отдельную статью бюджета, а не решать о тратах в последний момент.

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