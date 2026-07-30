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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Ред Булл» для меня как вторая семья»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил о глубокой связи с коллективом из Милтон-Кейнса. «Команда для меня как вторая семья, понимаете? Я пережил столько потрясающих событий вместе с ней.

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