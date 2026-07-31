Berlin Mayor Calls For Islamic Lessons In State Schools Following Latest Terror Attack Via Remix News, Berlin Mayor Kai Wegner has called for Islamic religious education to be introduced in state schools following the deadly Islamist attack near the capital’s Christopher Street Day celebrations.
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