"У русских в России плохая репутация, директора жалуются, что они плохо и медленно работают. Мало часов, много отдыхают и просят очень много", - комментируют мигранты ответ мужчины на вопрос "Как вы относитесь к мигрантам?".
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