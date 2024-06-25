В Сочи пройдёт кастинг детей 8-16 лет для съемок в фильме 🗓 24-30 июня 📍 Красноармейская, 4/1 💬 Бот для заявок: @fk_kino_sochi_bot 🙋 Свободное участие ⭐️ В Сочи пройдут съёмки фильма "Улица", главными действующими лицами будут дети, прошедшие кастинг ⭐️ На кастинге ребенок выполняет несколько простых заданий, чтобы мы убедились в его артистизме ⭐️ Лучшие юные актеры будут приглашены на съёмки фильма в Москву с известными российскими актёрами и музыкальными исполнителями ⭐️ Также ребята попадут в базу юных талантов для работы с рекламными агентствами, киностудиями, журналами и фотографами.