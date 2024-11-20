В Петербурге 20 ноября ждут мокрый снег и дожди

Столбик термометра покажет плюс 3 градуса Петербург 20 ноября будет ощущать влияние передней части активного североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над востоком Балтийского моря.
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