REUTERS/Miles Cary/Knoxville News Sentinel Американка Криста Пайк, выжившая после неудачной попытки казни, начала разговаривать полными предложениями и самостоятельно передвигаться.
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