Путин позвонил восьмилетней Кристине: О чём говорили девочка и президент

Русский президент созвонился с юной жительницей Южно-Сахалинска, чью мечту исполнил.Напомним, аккурат накануне Нового года президент страны Владимир Путин посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции.
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