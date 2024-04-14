В МИД РФ заявили о потере доверия к Швейцарии как посреднику

Россия предупреждала Швейцарию о том, что продолжение деструктивной линии грозит потерей Берном доверия как к посреднику в международных делах, заявила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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