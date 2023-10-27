БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Прибалтийские тигры «начали быковать»: Мы запрем русский флот на Балтике

Прибалтийские тигры «начали быковать»: Мы запрем русский флот на Балтике

Четыре минных тральщика НАТО направлены в зону предполагаемого конфликта из-за финской трубы Светлана Гомзикова Фото: AP Photo/Gero Breloer/TASS Материал комментируют: Алексей Фененко «Прибалтийские тигры» вновь угрожают закрыть для российских судов Балтийское море.

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Комментарии
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tsan tsan
Каждый советский школьник, если не всю басню, то вот эти строчки знал наизусть :&quot;Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона!&quot;
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19 час.
ГМ
Георгий Михалев
Могут закрыть Балтику. Надо что то делать. Хотя бы выразить озабоченность.
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18 час.
Чак Норрис
🤡
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18 час.

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