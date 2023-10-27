Прибалтийские тигры «начали быковать»: Мы запрем русский флот на Балтике

Четыре минных тральщика НАТО направлены в зону предполагаемого конфликта из-за финской трубы Светлана Гомзикова Фото: AP Photo/Gero Breloer/TASS Материал комментируют: Алексей Фененко «Прибалтийские тигры» вновь угрожают закрыть для российских судов Балтийское море.
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