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Депутат Журавлев: ракета «Орешник» способна долететь до Лондона за 15 минут

Депутат Журавлев: ракета «Орешник» способна долететь до Лондона за 15 минут

Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» способна достичь Лондона всего за 15 минут, и это послание, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева (партия «Родина»), было четко воспринято на Западе.

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