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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Коньков: «Игроки из каждого звена СКА могут играть в первом-втором звене других клубов. Менеджмент смотрит, какие кадры он может привлечь, которые смогли бы играть на ведущих ролях»

В этом сезоне команда уступила «Динамо» (2-4) в первом раунде Кубка Гагарина. «Я думаю, что менеджмент клуба смотрит, какие кадры он может привлечь, которые смогли бы играть на ведущих ролях.

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