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Алла Пугачева скрывает серьезные проблемы со здоровьем

Алла Пугачева скрывает серьезные проблемы со здоровьем

Недавние фотографии Аллы Пугачевой, сделанные папарацци, вновь привлекли внимание экспертов. Пластический хирург Мадина Байрамукова поделилась своим мнением о состоянии здоровья и внешности 75-летней Примадонны.

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Амара Карпова
Бумеранг💯
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