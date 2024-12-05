Алла Пугачева скрывает серьезные проблемы со здоровьем

Недавние фотографии Аллы Пугачевой, сделанные папарацци, вновь привлекли внимание экспертов. Пластический хирург Мадина Байрамукова поделилась своим мнением о состоянии здоровья и внешности 75-летней Примадонны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии