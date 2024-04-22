Верба Salix

﻿﻿Ива ива Существует множество различных видов ивы (около 400 видов в мире, более 120 в Японии). Разнообразие форм и оттенков поражает: от миниатюрных кустарников высотой в несколько десятков сантиметров до величественных кустарников, раскинувшихся на несколько метров в высоту.