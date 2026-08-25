Минобороны России сообщило о ликвидации склада боеприпасов и дронов

Военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили склад боеприпасов, наземный робототехнический комплекс и тяжелый квадрокоптер ВСУ на добропольском направлении в ходе Специальной военной операции, сообщил Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии