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Царьград

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Минобороны России сообщило о ликвидации склада боеприпасов и дронов

Минобороны России сообщило о ликвидации склада боеприпасов и дронов

Военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили склад боеприпасов, наземный робототехнический комплекс и тяжелый квадрокоптер ВСУ на добропольском направлении в ходе Специальной военной операции, сообщил Минобороны России.

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