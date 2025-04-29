В Челябинской области продлено ограничение движения по одному из участков М-5

В горах Южного Урала по-прежнему запрещено движение автобусов, большегрузов и такси по М-5. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, движение автомобилей на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от границы с Башкирией до Чебаркуля было полностью закрыто в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, метель, гололедица, местами сильная, ледяной дождь) в ночь на вторник, 29 апреля.