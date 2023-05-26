Сбежавшая из РФ Пугачева одобрительно высказалась о загулах внука Никиты Преснякова в США

Сбежавшая из России певица Алла Пугачева высказалась о вечеринках Никиты Преснякова в США. Внук Примадонны устроил праздник на свежем воздухе по случаю своего 32-летия, пригласив большое количество друзей.
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