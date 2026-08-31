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Создатели мюзикла "Плакса" впервые показали музыкальные номера из постановки

Создатели мюзикла "Плакса" впервые показали музыкальные номера из постановки

Пресс-служба мюзикла "Плакса" В Московском театре мюзикла прошла презентация нового мюзикла "Плакса", премьера которого состоится 10 сентября.

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