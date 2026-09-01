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Царьград

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Европейские министры исключили Силуанова с фото на саммите G20

Европейские министры исключили Силуанова с фото на саммите G20

На саммите G20 в США, прошедшем 31 августа и 1 сентября, европейские министры финансов отказались фотографироваться с главой Минфина Антоном Силуановым.

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