Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • ЭМИЛЬ ВАТМ
    Так чего не осталась там на всегда, при любимом социализме, лизать жопу жирному борову, а, знаю почему, просто такая ...Ким им всем: КНДР...
  • ЭМИЛЬ ВАТМ
    Нет, дегенерат это ты, которому интереснолизать жопу дохлятине, клторая обещала торжество коммунизма, которое должно ...Ким им всем: КНДР...
  • Alex Немо
    Судя по тому что вы написали и насколько грамотно, русский язык вы ненавидите даже больше чем тех о ком писали...Сын Рамзана Кадыр...

"Не все то золото", - символика РФ и истерика приезжего.

"Не все то золото", - символика РФ и истерика приезжего.

Буду краток, буду мягок - гражданин из одной евро устремленной страны сорвал с российских деток символику «Z».

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Комментарии
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tsan tsan
Есть такой механизм, но он может заработать только после того, как Президент дезавуирует свои слова о том, что украинцы есть братья русским.
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10 час.
Наталья Иванова
Хорошая идея!
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9 час.
Леонид Руси
А они даже не шифруются... дурь их носит активный характер... Так что двже психолог не нужен... Это же зомбаки )))
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9 час.

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