Буду краток, буду мягок - гражданин из одной евро устремленной страны сорвал с российских деток символику «Z».
"Не все то золото", - символика РФ и истерика приезжего.
Комментарии
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tsan tsan
Есть такой механизм, но он может заработать только после того, как Президент дезавуирует свои слова о том, что украинцы есть братья русским.
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10 час.
Наталья Иванова
Хорошая идея!
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9 час.
Леонид Руси
А они даже не шифруются... дурь их носит активный характер... Так что двже психолог не нужен... Это же зомбаки )))
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9 час.
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