ЦСКА покупает Олейникова у «Крыльев» за 100 млн рублей, подъемные и агентские выплаты – 120 млн (Иван Карпов)

Иван Олейников будет выступать за ЦСКА. Инсайдер Иван Карпов сообщает, что главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов убедил полузащитника вернуться в клуб, который игрок покинул в 2019-м, а спортдиректор Евгений Шевелев быстро согласовал условия с представителями футболиста.
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