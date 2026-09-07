ЦСКА покупает Олейникова у «Крыльев» за 100 млн рублей, подъемные и агентские выплаты – 120 млн (Иван Карпов)

Иван Олейников будет выступать за ЦСКА. Инсайдер Иван Карпов сообщает, что главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов убедил полузащитника вернуться в клуб, который игрок покинул в 2019-м, а спортдиректор Евгений Шевелев быстро согласовал условия с представителями футболиста.