«Плакса» за кадром: как снимали молодежный музыкальный сериал-хит от Сергея Жукова

Сергей Жуков, Агата Муцениеце, Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и многие другие участники проекта рассказали о закадровых секретах и съемках двух сезонов музыкального подросткового драмеди «Плакса» (16+), которые доступны в онлайн-кинотеатре Wink.