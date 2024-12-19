«Плакса» за кадром: как снимали молодежный музыкальный сериал-хит от Сергея Жукова

Сергей Жуков, Агата Муцениеце, Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и многие другие участники проекта рассказали о закадровых секретах и съемках двух сезонов музыкального подросткового драмеди «Плакса» (16+), которые доступны в онлайн-кинотеатре Wink.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии