Американское военное могущество и прочий лендлиз

На днях я тут в свете заявлений Трампа про «мы победили во Второй мировой войне» и «беспрецедентная мощь американской армии» ехидничал относительно того, что американцы не умеют воевать и приводил в пример, как Вальтер Модель гонял их в Арденнах.
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