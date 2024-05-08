Горячее афтепати Met Gala 2024: лучшие выходы звездных красавиц

На афтепати бала Института костюма гости сменили наряды. фото: Legion MediaПо традиции после официальной части Met Gala (о самых сексуальных нарядах читайте здесь!) гости не разъезжаются по домам, а отправляются на афтепати, чтобы провести время более непринужденно, обсудить рабочие планы, выпить по коктейлю и показать новые, более открытые образы.