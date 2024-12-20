Астронавтов злополучного Starliner держат на МКС: почему снова отложили возвращение на Землю Евгения КомароваСунита Уильямс и Бутч Уилмор, астронавты NASA со злополучного Starliner, пока не могут попасть на Землю, и в сети активно интересуются, почему их возвращение снова отложили.