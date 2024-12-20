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Астронавтов злополучного Starliner держат на МКС: почему снова отложили возвращение на Землю

Астронавтов злополучного Starliner держат на МКС: почему снова отложили возвращение на Землю

Астронавтов злополучного Starliner держат на МКС: почему снова отложили возвращение на Землю Евгения КомароваСунита Уильямс и Бутч Уилмор, астронавты NASA со злополучного Starliner, пока не могут попасть на Землю, и в сети активно интересуются, почему их возвращение снова отложили.

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