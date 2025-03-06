Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Правь, Британия, буями

Правь, Британия, буями

Как прокомментировал это Гэллоуэй "Charge of woke brigade"США остановили все поставки американского военного оборудования, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши, сообщают нам американские СМИ.

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