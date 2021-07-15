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Нашли у таежной избы странный предмет. Сможете понять его назначение?

Нашли у таежной избы странный предмет. Сможете понять его назначение?

Год назад мы на вездеходах съездили в заброшенную коми деревню. Жители несуществующей уже на картах Лунпоки тогда посетили родные месте впервые за 20 лет.

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