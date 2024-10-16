Украина в конечном итоге будет поделена, лишена перспектив на членство в НАТО и денационализирована – по сути, выполнятся требования России в СВО.
«Пятерка» договорится. Украина повторит судьбу разделенных Германии и Кореи
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
А чего это картинку так по Польски раскрасили? Жирновато не будет? Думаю что лучше будет Львов с остальными губерниями оставить Укропии, хоть какая то прокладка будет от тявкающего дебила но можно и так:
Ответить
14 час.
Дмитрий Гурин
Или так:
Ответить
14 час.
Дмитрий Гурин
А то у Поляков с Румынами больно морды слащавые и лапки загребущие. Можем и напомнить и Речи посполитой и Войну 1853-го и ВОВ
Ответить
14 час.
Свежие комментарии