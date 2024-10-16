«Пятерка» договорится. Украина повторит судьбу разделенных Германии и Кореи

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
А чего это картинку так по Польски раскрасили? Жирновато не будет? Думаю что лучше будет Львов с остальными губерниями оставить Укропии, хоть какая то прокладка будет от тявкающего дебила но можно и так:
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14 час.
Дмитрий Гурин
Или так:
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14 час.
Дмитрий Гурин
А то у Поляков с Румынами больно морды слащавые и лапки загребущие. Можем и напомнить и Речи посполитой и Войну 1853-го и ВОВ
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14 час.

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