smi.today

3 107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

У Новороссии есть то, с чем не повезло Сербской Краине

У Новороссии есть то, с чем не повезло Сербской Краине

Сегодня в Хорватии отмечают очередную годовщину масштабной этнической чистки сербов – операции «Буря» (Оluja), проходившей под бурные рукоплескания западной элиты и полное равнодушие западного обывателя, которому об этом просто ничего не рассказали.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх