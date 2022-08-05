У Новороссии есть то, с чем не повезло Сербской Краине

Сегодня в Хорватии отмечают очередную годовщину масштабной этнической чистки сербов – операции «Буря» (Оluja), проходившей под бурные рукоплескания западной элиты и полное равнодушие западного обывателя, которому об этом просто ничего не рассказали.
Сегодня в Хорватии отмечают очередную годовщину масштабной этнической чистки сербов – операции «Буря» (Оluja), проходившей под бурные рукоплескания западной элиты и полное равнодушие западного обывателя, которому об этом просто ничего не рассказали.
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