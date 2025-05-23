Финского водителя назвали «путинистом» за поездки в Россию

Те, кто продолжают ездить в нашу страну, стараются не афишировать это Центральная финская газета Helsingin Sanomat опубликовала материал о 50-летнем водителе-дальнобойщике по имени Паси Валроос из города Иматра, который не боится ездить в Россию, вопреки рекомендациям финских властей и публикациям в финской прессе, передаёт spb.