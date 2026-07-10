В Ивановской области возбудили дело из-за услуг по восстановлению зрения без лицензии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по данному делу.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по информации о предпринимателе из Ивановской области, который, по данным правоохранителей, оказывал услуги по восстановлению зрения без медицинской лицензии.
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